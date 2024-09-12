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«Навколо мами»: у Миколаєві та Баштанці відбудуться безоплатні зустрічі для батьків із доказовою лікаркою

У Миколаєві та Баштанці відбудуться безоплатні зустрічі для батьків із доказовою лікаркою, ілюстрацію надали організаториУ Миколаєві та Баштанці відбудуться безоплатні зустрічі для батьків із доказовою лікаркою, ілюстрацію надали організатори

28 вересня у Миколаєві та 29 вересня у Баштанці пройдуть безоплатні зустрічі для батьків із доказовою лікаркою.

Як повідомляють організатори, проєкт підготовлено в рамках кампанії «Бережи себе» за підтримки ЮНІСЕФ Україна та уряду Франції.

«Платформа доказової інформації про здоров’я «Бережи себе» запрошує молодих батьків, вагітних жінок і всіх, кого цікавлять теми батьківства на зустрічі в рамках проєкту «Навколо мами». Експертка: сімейна лікарка та консультантка з грудного вигодовування Олена Мацех», — йдеться у повідомленні.

Що очікувати на зустрічах?

Зустрічі будуть проходити в дружній атмосфері, у приміщеннях з укриттям, де всі охочі зможуть поставити лікарці питання, які їх турбують, поділитися своїм досвідом та почути досвід інших, а також отримати практичні поради від лікарки на тему грудного вигодовування:

  • як вперше прикладати дитину до грудей;

  • що робити, якщо при годуванні виникає біль;

  • чи існує спеціальна дієта на ГВ;

  • як налагодити грудне вигодовування, щоби було комфортно мамі та дитині та багато інших.

Участь безоплатна, проте слід попередньо зареєструватись за посиланням

Нагадаємо, у пологових будинках Миколаєва за останній тиждень, з 30 серпня по 6 вересня народилися 55 дітей.

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