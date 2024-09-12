«Навколо мами»: у Миколаєві та Баштанці відбудуться безоплатні зустрічі для батьків із доказовою лікаркою
- Пресреліз
•
- «Бережи себе»
-
•
-
21:36, 12 вересня, 2024
-
28 вересня у Миколаєві та 29 вересня у Баштанці пройдуть безоплатні зустрічі для батьків із доказовою лікаркою.
Як повідомляють організатори, проєкт підготовлено в рамках кампанії «Бережи себе» за підтримки ЮНІСЕФ Україна та уряду Франції.
«Платформа доказової інформації про здоров’я «Бережи себе» запрошує молодих батьків, вагітних жінок і всіх, кого цікавлять теми батьківства на зустрічі в рамках проєкту «Навколо мами». Експертка: сімейна лікарка та консультантка з грудного вигодовування Олена Мацех», — йдеться у повідомленні.
Що очікувати на зустрічах?
Зустрічі будуть проходити в дружній атмосфері, у приміщеннях з укриттям, де всі охочі зможуть поставити лікарці питання, які їх турбують, поділитися своїм досвідом та почути досвід інших, а також отримати практичні поради від лікарки на тему грудного вигодовування:
-
як вперше прикладати дитину до грудей;
-
що робити, якщо при годуванні виникає біль;
-
чи існує спеціальна дієта на ГВ;
-
як налагодити грудне вигодовування, щоби було комфортно мамі та дитині та багато інших.
Участь безоплатна, проте слід попередньо зареєструватись за посиланням.
Нагадаємо, у пологових будинках Миколаєва за останній тиждень, з 30 серпня по 6 вересня народилися 55 дітей.
Відповідно до Закону України «Про медіа» та Закону України «Про рекламу» цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або в партнерстві офіційного органу державної влади, муніципальної інституції, громадської організації тощо, або їх посередника з ПП “НикВести Продакшн”, яке керує онлайн-медіа “НикВести”. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі «Бережи себе».