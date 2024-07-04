Від сьогодні 4 липня на вулицях Миколаєва розпочали роботу мотопатрулі. Робота мотопатрульних включає допомогу під час ДТП, регулювання руху та зупинку порушників.
Про це повідомили у патрульній поліції Миколаївської області.
Там зазначили, що головне завдання мотопатрульних — це прибути на місце події першими та «професійно виконати свої обовʼязки».
«Зокрема, надання допомоги потерпілим під час ДТП й оформлення матеріалів, регулювання дорожнього руху, переслідування та зупинка порушників ПДР, відпрацювання повідомлень про правопорушення по гарячих слідах», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, протягом двох тижнів вісім поліцейських відпрацьовували навички об’їзду перешкод, тренувалися на мототреку та поглиблювали навички домедичної допомоги.
За словами правоохоронців, на базі патрульної поліції в Полтавській області інструктори з керування службовим мотоциклом Департаменту патрульної поліції допомагають поліцейським у вдосконаленні уже набутих навичок у керуванні мототранспортом та навчають новим.
|
Скорочення поліклінік у Миколаєві: логіка вийшла з чатуОлег Деренюга
|
|
Водоканал, у вас є в керівництві притомні люди?Геннадій Задирко
|
|
Як медіа Миколаєва впливають на місцеву владу та «формують настрої» в громадіКатерина Середа
|
Від сьогодні 4 липня на вулицях Миколаєва розпочали роботу мотопатрулі. Робота мотопатрульних включає допомогу під час ДТП, регулювання руху та зупинку порушників.
Про це повідомили у патрульній поліції Миколаївської області.
Там зазначили, що головне завдання мотопатрульних — це прибути на місце події першими та «професійно виконати свої обовʼязки».
«Зокрема, надання допомоги потерпілим під час ДТП й оформлення матеріалів, регулювання дорожнього руху, переслідування та зупинка порушників ПДР, відпрацювання повідомлень про правопорушення по гарячих слідах», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, протягом двох тижнів вісім поліцейських відпрацьовували навички об’їзду перешкод, тренувалися на мототреку та поглиблювали навички домедичної допомоги.
За словами правоохоронців, на базі патрульної поліції в Полтавській області інструктори з керування службовим мотоциклом Департаменту патрульної поліції допомагають поліцейським у вдосконаленні уже набутих навичок у керуванні мототранспортом та навчають новим.