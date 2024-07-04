Від сьогодні 4 липня на вулицях Миколаєва розпочали роботу мотопатрулі. Робота мотопатрульних включає допомогу під час ДТП, регулювання руху та зупинку порушників.

Про це повідомили у патрульній поліції Миколаївської області.

Там зазначили, що головне завдання мотопатрульних — це прибути на місце події першими та «професійно виконати свої обовʼязки».

«Зокрема, надання допомоги потерпілим під час ДТП й оформлення матеріалів, регулювання дорожнього руху, переслідування та зупинка порушників ПДР, відпрацювання повідомлень про правопорушення по гарячих слідах», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом двох тижнів вісім поліцейських відпрацьовували навички об’їзду перешкод, тренувалися на мототреку та поглиблювали навички домедичної допомоги.

За словами правоохоронців, на базі патрульної поліції в Полтавській області інструктори з керування службовим мотоциклом Департаменту патрульної поліції допомагають поліцейським у вдосконаленні уже набутих навичок у керуванні мототранспортом та навчають новим.