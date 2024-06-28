Миколаївські мотопатрульні завершили навчання / Фото: патрульна поліція Миколаївської області

Невдовзі мотопатрульні чергуватимуть на вулицях Миколаєва. Протягом двох тижнів вісім поліцейських відпрацьовували навички об’їзду перешкод, тренувалися на мототреці та поглиблювали навички домедичної допомоги.

Про це 28 червня розповіли у патрульній поліції Миколаївської області.

За словами правоохоронців, на базі патрульної поліції в Полтавській області інструктори з керування службовим мотоциклом Департаменту патрульної поліції допомагають поліцейським у вдосконаленні уже набутих навичок у керуванні мототранспортом та навчають новим. Зазначається, що інструктори перейняли досвід у канадських колег.

«У чому ж перевага мотопатруля? Насамперед це оперативне відпрацювання правопорушень, своєчасне надання допомоги потерпілим під час ДТП та забезпечення безпеки дорожнього руху», — наголосили у поліції.

Миколаївські мотопатрульні завершили навчання / Фото: патрульна поліція Миколаївської області Миколаївські мотопатрульні завершили навчання / Фото: патрульна поліція Миколаївської області Миколаївські мотопатрульні завершили навчання / Фото: патрульна поліція Миколаївської області

Нагадаємо, що Миколаївська міська рада ухвалила рішення щодо введення додаткових обмежень на час воєнного стану. Зокрема, заборонили запускати феєрверки та їздити на транспортних засобах, що створюють надмірний рівень шуму.