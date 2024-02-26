Ремонт пошкодженого водогону, 16 листопада 2022 року. Фото:Суспільне Миколаїв

Миколаївщина витратить 10,6 мільйонів державної субвенції на ремонт водоводу в селі Софіївка Первомайського району.

Про це «НикВести» повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Нагадаємо, що цього року затверджено розподіл субвенції в обсязі 2,3 мільярдів гривень між місцевими бюджетами громад, проєкти яких були раніше схвалені Європейським інвестиційним банком. Цього року в рамках програми будуть реалізуватися 66 проєктів. Миколаївщина отримає 10,6 мільйонів гривень.

Розподіл субверцій. Фото Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У Мінінфраструктури зазначили, що ці кошти будуть направлені на проєкт Миколаївської області «Капітальний ремонт водопровідної мережі в селі Софіївка Первомайського району".

Загальна вартість проєкту згідно затвердженої проєктної документації становить 15 мільйонів 650 тисяч 34 гривні. З них за рахунок відповідної субвенції профінансують 13 мільйонів 41 тисяча 695 гривень, а співфінансування з місцевого бюджету — 2 мільйони 608 тисяч 339 гривень.

«У 2024 році субвенції з державного бюджету місцевим, зокрема бюджету Мигіївської сільської територіальної громади затверджено обсяг субвенції у розмірі 10 мільйонів 597 тисяч 101 гриваня», — додали у Мінінфраструктури.

Також там додали, що фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком (проєкт «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України») мають залучити 200 мільйонів євро позики для реалізації проєктів з відновлення та модернізації інфраструктури регіонів, що зазнали руйнувань через агресію РФ, а також тих регіонів, що приймають значну кількість внутрішньо переміщених осіб.

Зазначимо, що у тендерній документації у системі публічних закупівель ProZorro у 2023 році вказувалося, що загальна кошторисна вартість капітального ремонту водопровідної мережі в селі Софіївка становить 18 мільйонів 98 тисяч 558 гривень, з яких 4 мільйони 427 тисяч 300 гривень використали в 2021 – 2022 роках.

План траси. Скриншот з тендерної документації

У червні 2023 року Мигіївська сільська рада оголосила тендер на проведення третьої черги робіт на суму 2 мільйони 749 тисяч 735 гривень. Проте його відмінили через відсутність пропозицій.

Також 28 листопада оголосили ще один тендер на 15,3 мільйони гривень на «Капітальний ремонт водопровідної мережі в селі Софіївка Первомайського району Миколаївської області. Коригування». Однак відкриті торги скасували через те, що було невірно вказано очікувану вартість зікупівлі.

Підстави скасування тендеру. Скриншот з тендерної документації на ProZorro.

Нагадщаємо, що у листопаді минулого року повідомлялося, що Європейський інвестиційний банк виділить Україні 450 мільйонів євро, які будуть спрямовані на два проєкти відновлення.