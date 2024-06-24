Вулицю Пушкінську в Миколаєві хочуть перейменувати в Аркасівську, фото Катерина Середа, НикВести

Миколаївська область увійшла в 10 регіонів України, де необхідно перейменувати найбільшу кількість вулиць.

Громадська організація «Деколонізація.Україна» показала оновлену карту вулиць, які пропонують перейменувати згідно до закону про декомунізацію і деколонізацію.

На мапі видно, що найбільше вулиць потрібно перейменувати у Запорізькій (1011), Вінницькій (912), Одеській (581) та Харківській (656) областях.

Оновлена мапа областей, що потребують деколонізації. Фото: ДЕКОЛОНІЗАЦІЯ. УКРАЇНА

У Миколаївській області згідно з законом про перейменування треба змінити назви 407 вулиць.

Натомість найменше перейменувань потрібні для Тернопільської (22), Львівської (12) та Івано-Франківської (3) областей.

«Цифри можуть вже бути трохи меншими, бо громади часто надають інформацію з певним запізненням», — написали активісти.

Перейменування топонімів у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв. Після чого депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте її склад потребував оновлення.

У серпні того ж року стало відомо, що топонімічна комісія так і не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії. На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням». Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.

В жовтні 2023 року комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації. Зокрема, начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.

В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В тому числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.

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