Собака в клітці. Архівне фото «НикВести».

Працівники центру захисту тварин ізолюють пса, який нібито кидається на перехожих біля миколаївського залізничного вокзалу, якщо група працівників виявіть, що тварина дійсно агресивна.

Про це сказала директорка центру Олександра Купинец в коментарі «НикВести».

Напередодні місцева мешканця поскаржилася на пса, який нападає на перехожих, у тому числі й на дітей. За словами жінки, служба захисту тварин ігнорує прохання вирішити проблему.

За словами директорки центру захисту тварин Олександри Купинец, авторка повідомлення дійсно зверталась до центру. Тоді вона сказала, що пес накинувся на неї та її дитину, однак коли диспетчер зателефонувала для уточнення інформації виявилось, що собака не кусала їх, а «просто кинувся на жінку».

Александра Купинец запевнила, що якщо людина постраждала від нападу собаку, написала заяву та звернулась до лікаря — працівники центру одразу виїжджають на місце.

— Ми в терміновому порядку виїжджаємо на місце, відловлюємо цю тварину і ізолюємо її від суспільства. Бо є підтверджений випадок того, що тварина покусала людину, — сказала вона.

Центр захисту тварин реагує на всі заяви про агресивних тварин. Однак, за її словами, у багатьох випадків люди «спекулюють» інформацією, щоб прибрати тварину, якщо вона не подобається, або заважає містянам. При цьому, фахівці центру все одно оброблять такі запити.

– Ніхто їй (авторці звернення, — прим.) не казав, що поки вас ця собака не покусає — ми її не відловимо. Ми відловимо її якщо ми дійсно вийдемо на місце і ця собака буде кидатися, гавкати на людей. Якщо собака буде лежати, коли поряд з нею ходять люди, як я можу її забрати і помістити її у вол’єр на 1,5 на 1,5 метри? Тварина не винна в тому, що вона комусь не сподобалась, — сказала Олександра Купинец.

За словами директорки, наступного дня після публікації звернення у Contact Center, працівники Центру захисту тварин виїхали на місце, щоб поспостерігати за собакою.

— Наші співробітники сьогодні виїхали місце, щоб подивитися чи дійсно це агресивна собака, кидається вона на людей чи ні. Якщо вона дійсно агресивна — ми її приберемо з вулиці, — підкреслила Олександра Купинец.

Раніше «НикВести» писали, що в Миколаєві збільшились напади собак на людей — в деяких з тварин був сказ.

Також нагадаємо, як в кінці лютого скажений кіт покусав родину з Очакова, яка його прихистила. Трохи пізніше схожий випадок зареєстрували у селі Возсіятське на Миколаївщині: хвора на сказ собака покусала людину. Тоді у населеному пункті запровадили карантинні обмеження.

Возсіятське став не першим, де впровадили обмеження через покусання скаженої тварини. Перед цим, на початку лютого, через спалах сказу карантин оголосили у Первомайську.