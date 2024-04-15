Хмельницька АЕС / Фото: uatom

У Хмельницькій області розпочали будівництво ще двох блоків на атомній електоростанції. Вже заклали перший куб бетону енергоблока №5.

Вперше в Україні за американською технологією АР1000 зводять енергоблок для атомної станції, повідомляє НАЕК «Енергоатом».

«Особлива риса американської технології АР1000 — можливість маневрування блоків. Сьогодні ворог б’є і знищує саме балансуючі потужності української енергетики, тому побудова блоків з можливістю маневрування дуже важлива для нас», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Як сказав голова правління «Енергоатома» Петро Котін, коли запустять нові енергоблоки, то Хмельницька атомна станція перевищить за потужністю Запорізьку.

Нагадаємо, сьогодні три АЕС на підконтрольній Україні території виробляють понад 55% потреб країни в електроенергії, але Київ хоче розширити цей сектор, щоб компенсувати втрату Запорізької АЕС, найбільшої АЕС у Європі.

Рік тому Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про організаційні заходи щодо будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС». Згідно з документом, орієнтовний термін завершення будівництва та запуску двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС становить 2030-2032 роки, хоча на строки може вплинути перебіг воєнних дій.