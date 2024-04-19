На Миколаївщині судитимуть посадовця лісогосподарського підприємства. Фото: ДБР

На Миколаївщині посадовця лісогосподарського підприємства підозрюють у незаконній роздачі землі в оренду фермерам. Держава постраждала на понад 45 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

У справі підозрюють посадовця ДП «Березнегуватський лісгосп». За інформацією правоохоронців, чоловік незаконно роздав в оренду фермерам понад 450 гектарів. На цій землі підприємці протягом чотирьох років замість відновлення лісу засіювали зернові культури для отримання багатомільйонних прибутків.

Наразі посадовця звільнили з посади. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (частина 3 статті 365 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Щоб відшкодувати завдані збитки державі, ДБР арештувало майно посадовця.

На Миколаївщині судитимуть посадовця лісогосподарського підприємства. Фото: ДБР

Нагадаємо, що Миколаївська окружна прокуратура подала позов до Господарського суду, аби повернути у власність 14,7 гектарів лісового фонду, які головне управління Держгеокадастру в області передало під сільське господарство.

Також нагадаємо, на Миколаївщині через суд намагаються повернути 15 гектарів лісів на Очаківщині. Їх вартість оцінили у понад півмільярда гривень.