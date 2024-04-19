На Миколаївщині посадовця лісогосподарського підприємства підозрюють у незаконній роздачі землі в оренду фермерам. Держава постраждала на понад 45 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
У справі підозрюють посадовця ДП «Березнегуватський лісгосп». За інформацією правоохоронців, чоловік незаконно роздав в оренду фермерам понад 450 гектарів. На цій землі підприємці протягом чотирьох років замість відновлення лісу засіювали зернові культури для отримання багатомільйонних прибутків.
Наразі посадовця звільнили з посади. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (частина 3 статті 365 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.
Щоб відшкодувати завдані збитки державі, ДБР арештувало майно посадовця.
Нагадаємо, що Миколаївська окружна прокуратура подала позов до Господарського суду, аби повернути у власність 14,7 гектарів лісового фонду, які головне управління Держгеокадастру в області передало під сільське господарство.
Також нагадаємо, на Миколаївщині через суд намагаються повернути 15 гектарів лісів на Очаківщині. Їх вартість оцінили у понад півмільярда гривень.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
|
На Миколаївщині посадовця лісогосподарського підприємства підозрюють у незаконній роздачі землі в оренду фермерам. Держава постраждала на понад 45 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
У справі підозрюють посадовця ДП «Березнегуватський лісгосп». За інформацією правоохоронців, чоловік незаконно роздав в оренду фермерам понад 450 гектарів. На цій землі підприємці протягом чотирьох років замість відновлення лісу засіювали зернові культури для отримання багатомільйонних прибутків.
Наразі посадовця звільнили з посади. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (частина 3 статті 365 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.
Щоб відшкодувати завдані збитки державі, ДБР арештувало майно посадовця.
Нагадаємо, що Миколаївська окружна прокуратура подала позов до Господарського суду, аби повернути у власність 14,7 гектарів лісового фонду, які головне управління Держгеокадастру в області передало під сільське господарство.
Також нагадаємо, на Миколаївщині через суд намагаються повернути 15 гектарів лісів на Очаківщині. Їх вартість оцінили у понад півмільярда гривень.