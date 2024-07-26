Нардеп Максим Бужинський. фото: «Слуга народу»

У списку потенційних жертв підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон був також народний депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський.

Про це на брифінгу повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що Ірина Фаріон була найбільш беззахисною серер ймовірних жертв підозрюваного.

На брифінгу правоохоронці продемонстрували історію пошукових запитів підозрюваного, яка включала інформацію про місцезнаходження певних політиків та розклад засідань обласних рад.

Максим Бужанський відреагував на інформацію від МВС. Він подякував правоохоронцям і сказав, що завдячує їм життям.

«Безкінечно вдячний співробітникам Національної поліції та всім тим, хто причетний до затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, завдячую їм життям. Сподіваюся, що слідство встановить усіх причетних до цього злочину, і вбивці Фаріон, виконавці та організатори понесуть заслужене покарання», — написав нардеп.

Зазначимо, що прокуратура має намір звернутися до суду з проханням заарештувати підозрюваного без права внесення застави

Вбивство Ірини Фаріон

У п’ятницю, 19 липня, невідомий стріляв у Ірину Фаріон. Речниця партії «Свобода» Христина Равлюк повідомили ВВС, що подія сталася біля будинку Ірини Фаріон у Львові. Пізніше Фаріон померла у лікарні.

Прощання з Іриною Фаріон відбулося 21 липня на площі перед Гарнізонним храмом у Львові.

Згодом Президент Володимир Зеленський повідомив, що вранці 20 липня отримав нові звіти щодо вбивства Ірини Фаріон, і наразі розглядаються всі версії, включно з тією, яка пов'язана з Росією.

Президент Володимир Зеленський 25 липня повідомив про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.