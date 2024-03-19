Опалювальний сезон у Миколаєві можуть завершити до 1 квітня, архівне фото «НикВести»

В Миколаєві планують попередньо завершити опалювальний сезон наприкінці березня.

Про це у коментарі «НикВести» розповів директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов.

Посадовець пояснив, що за відключення тепла має відбутись, коли середньодобова температура три дні поспіль становить +8 градусів. За попереднім прогнозом, така температура очікується з 27 березня. Проте остаточне рішення буде погоджене на апаратному засіданні міської ради 25 березня.

— У нас за законом це відбувається тоді, коли середньодобова температура три дні поспіль становить +8. Судячи за прогнозом погоди, приблизно це 27-28 березня, крайній термін 30 березня. 25 березня буде апаратна нарада, чекатимемо рішення мера. Вчора прогноз був класний, сьогодні він змінився, +16 це вже 28 березня. Якщо збережеться така погода, то в пʼятницю можна відключатись. Будемо дивитись по ситуації. Опалювальний сезон теоретично завершиться до 1 квітня, — сказав Микола Логвінов.

На рішення міського голови очікують і в Миколаївській ТЕЦ. Коментуючи сам процес опалювального сезону, директор підприємства Дмитро Мирошниченко сказав, що місто пройшло його посередньо.

— Чекаємо на рішення міського голови. Поки рано про це казати. Старт опалювального був складний по обʼєктивним причинам. В процесі аварій не було, сезон в цілом пройшли на 4 з плюсом, відмінно поки казати не можемо але до цього ми йдемо. Цього літа ми все для цього зробимо. З нашими користувачами усі питання вирішені з приводу перерахунку, з усіма. Ми вважаємо, що впорались зі своєю задачею, але люди завжди до нас можуть звернутись, — повідомив Дмитро Мирошниченко.

Як відомо, раніше керівник НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов повідомив, що через сприятливі погодні умови Україна планує цьогоріч завершити опалювальний сезон достроково.

Опалювальний сезон у Миколаєві

Опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада, однак Миколаївська ТЕЦ змогла забезпечити містян теплом тільки на початку грудня через чисельні аварії на тепломережах. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проблеми із запуском тепла в наступних роках будуть лише погіршуватись.

Після зриву опалювального сезону та заяв Миколаївської ОВА про необхідність кадрових рішень, у ТЕЦ розпочали службове розслідування, щоб знайти винних.

Станом на вечір 18 листопада 2023 року Миколаївська ТЕЦ підключила до тепла тільки половину від загальної кількості своїх споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення залишалися десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривали ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів.

Однак на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків. В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.

30 листопада в ТЕЦ повідомили, що через аварійні роботи ще на трьох ділянках міста жителі на деякий час знову залишаться без опалення. Проте в компанії одразу повідомили про гарну новину — за прогнозом синоптиків у Миколаєві очікується покращення погодних умов.

Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «НикВести» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.

Водночас в Миколаївській ТЕЦ повідомили, що під час опалювального сезону 2023/2024 заливають воду з лиману тільки в аварійних випадках. Таким чином мережі підприємства заповнені солоною водою на 8%, тоді як минулого року системи були заповнені лиманною водою на 91%.