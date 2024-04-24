Фотоколаж «НикВести»

У Миколаєві розпочинаються громадські обговорення щодо перейменування топонімів. Міський голова Олександр Сєнкевич вважає, що перед ухваленням рішень необхідно проконсультуватись з містянами.

Про це він розповів у коментарі «НикВести».

«Питання, які стосуються перейменування вулиць, потребують об’єктивності. Для цього миколаївці мають прийняти участь в голосуванні, щоб перед прийняттям можна було зрозуміти бажання, вигляд, альтернативне бачення від комісії. Тому що коли починається питання про перейменування, це питання, яке не має якогось логічного завершення, а рішення буде, як завжди, не задовільняти всіх. Тому потрібно максимально зараз проконсультуватися з жителями», — зазначив Олександр Сєнкевич.

Олександр Сєнкевич. Архівне фото «НикВести».

Разом з тим у міській раді вже оголосили про початок громадського обговорення нових назв. Вони проводитимуться у формі консультацій з громадськістю і триватимуть з 24 квітня до 24 червня.

Консультації з громадськістю будуть проводитися шляхом:

електронних консультацій на платформі e-DEM;

голосування у туристично-інформаційному центрі;

подання пропозицій щодо перейменування на електронну пошту arch_mykolaiv@mkrada.gov.ua.

«За цим посиланням оберіть топонім та натисніть на нього. Вас буде перенаправлено на відповідне опитування на платформі е-DEM. На сторінці опитування оберіть варіант назви, за який бажаєте проголосувати, та натисніть «Проголосувати». Якщо ви не зареєстровані на платформі е-DEM, то зареєструйтесь у будь-який доступний, зручний для вас спосіб. Після авторизації натисніть ще раз «Проголосувати» за обраний варіант відповіді», — пояснили у міськраді.

Також жителі міста можуть проголосувати в туристично-інформаційному центрі. Для цього зареєстровані на території міста громадяни та внутрішньо переміщені особи можуть прийти особисто в центр за адресою: вулиця Адміральська, 20, перший під’їзд будівлі Миколаївської міської ради.

Із собою необхідно мати паспорт громадянина України та довідку про місце проживання в місті (ID-картка), або довідку ВПО.

Для голосування на електронну пошту arch_mykolaiv@mkrada.gov.ua містяни мають вказати свої дані, вибрати із списку назву топоніма, який підлягає перейменуванню, вказати свою версію назви із поясненням. У міськраді додали, що анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

Перейменування топонімів у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв. Після чого депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте її склад потребував оновлення.

У серпні того ж року стало відомо, що топонімічна комісія так і не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії. На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням». Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.

В жовтні 2023 року комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації. Зокрема, начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.

В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В тому числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.

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