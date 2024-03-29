Двом загиблим на війні бійцям Южноукраїнської міської територіальної громади присвоїли звання «Почесний громадянин міста».

Рішення було прийняте в ході чергової сесії Южноукраїнської міської ради у четвер, 28 березня, пишуть «НикВести».

Звання було присвоєно двом українським військовослужбовцям, які загинули під час бойових дій Віталію Андрушківу та Дмитру Яровому.

— Хочу зазначити, що питання присвоєння звання Дмитру Яровому ми розглядали на комісії, і одноголосно прийняли. А Віталію Андрушківу вчора надійшов пакет документів, тому прошу підтримати без розгляду комісії, — доклала під час сесії депутатка.

Рішення депутати підтримали одноголосно — 25 голосами «за».

На попередній сесії Южноукраїнська у лютому званням нагородили 10 військових.

«Почесний громадянин» міста Южноукраїнськ

Як відомо, у квітні 2023 року депутатів Южноукраїнська закликали внести зміни до положення про звання «Почесний громадянин міста», щоб його могли присвоювати полеглим захисникам.

Реагуючи на це, нардеп Артем Чорноморов висловив думку, що даний статус треба надавати шляхом голосування жителів громади.

Пізніше місцева жителька Южноукраїнську заявила, що у міській раді приховують інформацію про надання звання «Почесного громадянина». Катерина Максимова повідомила, що направила офіційний запит на Южноукраїнську міську раду з проханням надати інформацію про кандидатів, на отримала відповідь, що це інформація «з обмеженим доступом».

Варто нагадати також, що звання «Почесного громадянина» було призначено місцевому судді Олександру Савіну, якого раніше його звинуватили у кермуванні автівкою в нетверезому стані.. В серпні 2023 року жителі Южноукраїнську створили петицію щодо перевірки присвоєння звання.