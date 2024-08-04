Фото: Повітряні сили Збройних сил України

З початку повномасштабної війни українські Повітряні сили знищили понад 8 тисяч повітряних цілей ворога: сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«Усе це стало можливим і завдяки потужній підтримці наших західних партнерів. Дякую їм за свідому позицію у захисті миру й демократії, наших людей! Якісно та уміло застосовуючи сучасне західне озброєння, воїни Повітряних сил виявили неабияку мужність, героїзм, професіоналізм та винахідливість», – сказав генерал.

Він повідомив, що за час великої війни державні нагороди отримали 4475 військовослужбовців Повітряних сил. Окрім того, 47 з них стали Героями України, 25 – посмертно.

Щороку в першу неділю серпня відзначають День Повітряних сил Збройних сил України. Цьогоріч також відзначають 20-ту річницю з часів утворення сучасних Повітряних сил України.

Президент Володимир Зеленський подякував захисникам неба та заявив, що «Україна завжди буде вдячною всім, хто щодня віддано служить нашій державі та захищає життя наших людей від російського терору».

Нагадаємо, впродовж 3 серпня російська армія втратила в Україні вбитими та пораненими ще 1150 людей. Загалом із початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, окупанти втратили приблизно 582 910 своїх військових.