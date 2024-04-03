Миколаївщину відвідала делегація ЮНІСЕФ. Фото: Миколаївська обласна рада

Миколаїв відвідала делегація ЮНІСЕФ на чолі з головою представництва ЮНІСЕФ в Україні Муніром Мамедзаде.

Як повідомили у Миколаївській обласній раді, візит відбувся у вівторок, 2 квітня.

Очільник Миколаївської обласної ради Антон Табунщик та начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім зустрілися з представниками організації, аби обговорити нагальні проблеми регіону та те, як Фонд може сприяти їхньому вирішенню.

Миколаївщину відвідала делегація ЮНІСЕФ. Фото: Миколаївська обласна рада Миколаївщину відвідала делегація ЮНІСЕФ. Фото: Миколаївська обласна рада

Зокрема, говорили про процес відновлення області, що має багато складників. Це створення безпечних умов для навчання дітей, розвиток профтехосвіти для навчання тим спеціальностям, що будуть необхідні для відбудови країни, відновлення житлової інфраструктури та водозабезпечення тощо.

«Звернули увагу партнерів на те, що з 52 громад області відновлення та допомоги потребують 27, що або були в зоні бойових дій, або під окупацією. Крім того, росіяни продовжують обстрілювати територію області, і відновити навчальний процес у очному форматі через це наразі небезпечно. Тому отримана техніка від ЮНІСЕФ – дуже важлива для покращення навчання в області, особливо в прифронтових громадах», — зазначив Антон Табунщик.

Ноутбуки вручили представникам відділів освіти 23 громад Миколаївщини. Під час передачі вони мали змогу поспілкуватися з партнерами й про інші потреби. Адже делегати неодноразово наголошували на тому, що для них цей візит важливий для того, щоб дізнатися потреби на місцях.

Миколаївщину відвідала делегація ЮНІСЕФ. Фото: Миколаївська обласна рада Миколаївщину відвідала делегація ЮНІСЕФ. Фото: Миколаївська обласна рада

Також оглянули укриття у одній зі шкіл Миколаєва, де минулого року ЮНІСЕФ зробили ремонт та облаштували необхідним сучасним оснащенням та меблями для навчання.

Миколаївщину відвідала делегація ЮНІСЕФ. Фото: Миколаївська обласна рада

Миколаївщину відвідала делегація ЮНІСЕФ. Фото: Миколаївська обласна рада

Миколаївщину відвідала делегація ЮНІСЕФ. Фото: Миколаївська обласна рада

Миколаївщину відвідала делегація ЮНІСЕФ. Фото: Миколаївська обласна рада

Раніше перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик повідомляв, що в Миколаївській області 65 людям погодили виплати матеріальної допомоги в рамках «Турботи».