Комісія облради звернулася до поліції з вимогою перевірити законність дій КП «Миколаївські парки»

Комісія з екології Миколаївської облради. Фото: «МикВісті»

Комісія Миколаївської обласної ради з питань екології, охорони довкілля, звернулися до правоохоронних органів із проханням перевірити фінансову діяльність підприємства та законність передачі на баланс КП «Миколаївські парки» дерев по вулиці Соборній.

Відповідній документ опублікувала голова обласної комісії Алла Ряжских на своїй сторінці в Facebook.

Засідання відбулося 9 січня, під час якого депутати розглянули факти погроз від директора КП «Миколаївські парки» представникам контролюючих органів, перешкоджання депутатській діяльності та порушення природоохоронного законодавства.

За результатами засідання комісія рекомендувала провести розслідування дій директора КП «Миколаївські парки» Дмитра Чучмая. Також комісія рекомендувала Миколаївському міському голові провести службове розслідування щодо дій директора КП «Миколаївські парки», який, за словами депутатів, порушив Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» і перешкоджав виконанню обов’язків голови комісії Алли Ряжських.

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Депутати також закликали Головне управління Національної поліції в Миколаївській області розглянути заяву Ряжських про порушення статті 351 Кримінального кодексу України (перешкоджання діяльності депутата місцевої ради). За наявності підстав поліція має внести дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань та провести належне слідство. Однак цього зроблено не було.

Окрім того, комісія наголосила на систематичних порушеннях природоохоронного законодавства з боку КП «Миколаївські парки». Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу рекомендовано перевірити дотримання підприємством екологічних норм, а управлінню Держпраці – вивчити дотримання вимог безпеки під час обрізки дерев.

Результати всіх перевірок та розслідувань мають бути передані обласній раді до 10 лютого 2025 року.

Наразі за підрахунками екологів сума завданих збитків довкіллю становить 65 тисяч гривень.

Скандальна обрізка дерев на Соборній в Миколаєві

Як відомо, в центрі Миколаєва вже третій день поспіль комунальне підприємство «Миколаївські парки» проводить обрізку платанів. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Однак через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу. Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому. 7 січня роботи громадськості та екоінспекції вдалось призупинити роботи комунальників.

Але вранці 8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм. Крім того, Чучмай пояснив, що дерева на вулиці Соборній обрізають за зверненням місцевих жителів.

Однак миколаївські екологи щодо цієї ситуації притримуються кардинально іншої точки зору. Наприклад, екологиня Діана Крисінська каже про грубе порушення екологічних норм. Вона стверджує, що КП обрізає здорові гілки платанів, яким більше 30 років без дозволу.

9 січня під дописом «МикВісті» в соцмережах ексвіцемер Миколаєва Таміла Бугаєнко написала, що намагалася переконати працівників «Миколаївських парків» припинити обрізку платанів на Соборній, що є це знущання над деревами.

Щодо ситуації із скандальною обрізкою платанів на вулиці Соборній 9 січня зібралась екологічна комісія Миколаївської обласної ради. Проте, представники Миколаївської міської ради та комунального підприємства «Миколаївські парки» проігнорували це засідання.

Доцентка кафедри садово-паркового господарства та екології Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Інна Тимченко вважає, формувальна обрізка, яку проводять на деревах, може призвести до їх поступової загибелі. Через це також погіршиться якість повітря, яким дихають мешканці.