Азовський морпорт. Фото: droneboys.ru

В ніч на 6 квітня у Ростовській області Росії стався підрив трубопроводу, через який нафтопродукти завантажували на танкери.

Наразі завантаження танкерів призупинене, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

«В ніч на 6 квітня 2024 року, в районі населеного пункту Азов (Ростовська область) трапився підрив трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території Азовського морського порту», — йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.

«Об'єкт використовувався державою-агресором у військових цілях, для підтримки ведення геноцидної війни проти України», — додали у ГУР.

Нагадаємо, уряд Росії заборонив експорт бензину до інших країн з 1 березня. Обмеження запровадили після серії атак української армії на нафтопереробні заводи та аварій, наслідки яких не можуть бути швидко подолані через західні санкції.

Нагадаємо, за атакою на Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ стоїть Служба безпеки України. Підприємство забезпечувало паливом російські війська.

Атака на завод сталася в ніч проти 29 жовтня 2023 року. Очевидці повідомляли, що перед початком пожежі чули звук, «схожий на газонокосарку», а потім вибух.

Також вранці 19 січня у Брянській області РФ загорілася нафтобаза. Місцева влада заявила про атаку українського безпілотника.

У ніч на 31 січня безпілотник атакував нафтопереробний завод «Невский мазут» у російському Санкт-Петербурзі.

А у ніч на 21 січня в порту Усть-Луга Ленінградської області РФ загорівся хімічний термінал «Новатек». Пошкоджено велике газосховище. В РФ стверджують, що пожежа спалахнула внаслідок атаки двох безпілотників.