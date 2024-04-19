Стан шляхопроводу «ХБК-Таврійський». Фото: Херсонська ОВА

У Херсоні заборонили рух транспортних засобів по шляхопереходу «ХБК-Таврійський»

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що рух заборонено за рішенням засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Херсоні.

У військовій адміністрації додали, що частини цього шляху пошкоджена внаслідок російських обстрілів, тож проїжджати там небезпечно.

Стан шляхопроводу «ХБК-Таврійський». Фото: Херсонська ОВА

Стан шляхопроводу «ХБК-Таврійський». Фото: Херсонська ОВА

Укриття у Херсоні

У 2024 році влада Херсона вже замовила ремонт 12 найпростіших укриттів. На їх облаштування планують витратити 16,3 мільйонів гривень, а роботи мають завершити у квітні – травні цього року.

Водночас станом на грудень 2023 року у Херсонській громаді відремонтували 46 захисних спорудах. Ще в трьох тривав капітальний ремонт. На ремонтні роботи витратили понад 145 мільйонів гривень, повідомляв перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій. Коштом бюджету Херсону у місцях масового скупчення людей встановили також 133 мобільні бетонні укриття.

Ще у Херсоні реалізують чотири проєкти «лікарень під землею». Наразі вже провели тендер на розбудову хірургічного відділення, що знаходитиметься в укритті. На його облаштування витратять 27 мільйонів 344 тисячі гривень.

Херсонська обласна військова адміністрація також збирається передати громадам регіону 20 вуличних укриттів. Вуличні укриття, придбані за кошти обласного бюджету, отримають девʼять громад Херсонщини. Кочубеївська громада отримає 3 укриття, Новорайська – 2, Тягинська – 3, Високопільська, Милівська, Білозерська і Чорнобаївська – по 1 укриттю, Станіславська – 2 укриття. А найбільшу кількість укриттів передадуть Херсонській громаді – 6 одиниць.

Раніше повідомлялося, що на ремонт трьох укриттів у Херсоні виділили понад 6 мільйонів гривень. На один з них ще у 2023 році спрямували 2,5 мільйона гривень, але у підрядника виникли проблеми з постачанням будівельних матеріалів.

Нагадаємо, що У Херсоні за півтори місяці весни вже замовили ремонт 14 найпростіших укриттів на 44,4 мільйони гривень.