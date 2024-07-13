Миколаївщина. Фото – Outofoffice.com.ua

Впродовж 12 липня на території Миколаївської області не зафіксовано обстрілів з боку російський військових.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Варто зазначити, що російські військові продовжують майже щодня обстрілювати громади Миколаївської області. Так, у ніч на 12 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».