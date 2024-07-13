Впродовж 12 липня на території Миколаївської області не зафіксовано обстрілів з боку російський військових.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Варто зазначити, що російські військові продовжують майже щодня обстрілювати громади Миколаївської області. Так, у ніч на 12 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».
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Впродовж 12 липня на території Миколаївської області не зафіксовано обстрілів з боку російський військових.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Варто зазначити, що російські військові продовжують майже щодня обстрілювати громади Миколаївської області. Так, у ніч на 12 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».