Рибалка з Нью-Йорка знайшов в озері сейф з грошима / Фото обуплікувало УП.Життя

Рибалка з Нью-Йорка Джеймс Кейн під час риболовлі з пошуковим магнітом на озері в парку виловив сейф, повний мокрих стодоларових купюр.

Його дівчина Барбі Аґостіні зняла цю подію на відео, повідомляє «УП.Життя» із посиланням на Associated Press.

«О, це гроші! Так, це вони! Стоси купюр!», — відреагував Джеймс Кей, коли відкрив сейф.

За оцінкою чоловіка, у сейфі було приблизно 100 тисяч доларів. Частина купюр розклалися, а деякі — злиплися. Сейф також не містив жодних підказок щодо того, хто може бути його власником.

Кейн та Аґостіні повідомили в поліцію про знахідку, але правоохоронці не знайшли доказів злочину.

«Поліція сказала, що це наше, як знахідка», — розповів чоловік.

Зазначається, що пара планує відвезти мокрі гроші до Бюро гравіювання та друку у Вашингтоні, щоб обміняти їх. Вони сподіваються купити за ці кошти новий транспортний засіб та оновити обладнання для створення контенту.

Джеймсу Кейну та Барбі Аґостіні часто доводиться викликати поліцію, адже вони під час риболовлі нерідко знаходять зброю. На одному з відео вони задокументували приїзд поліцейської бригади для вилучення старої гранати. Був випадок, коли пара викликала поліцію, щоб передати вміст сейфу, наповненого кредитними картками.

За даними видання, нью-йоркський рибалка не єдиний, хто займається магнітною риболовлею. Нещодавно таким способом у Новому Орлеані знайшли людський череп, прикріплений до гантелі, а в Джорджії — гвинтівку та речі пари, яку вбили дев’ять років тому.

Магнітні рибалки закидають довгі мотузки з потужними магнітами у воду, тягнуть їх через мул і дістають предмети, які могли донині залишитися непоміченими. На YouTube такі відео мають велику популярність, хоча деякі глядачі сумніваються в тому, чи не постановочні ці сцени.

Нагадаємо, австрієць знайшов рештки мамонтів, яким від 30 до 40 тисяч років, під час ремонту свого винного погребу.