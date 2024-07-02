В Одесі СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ, які розвідували локації систем ППО
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Щоб встановити відповідні координати, агенти систематично об’їжджали обласний центр та його прилеглі території. У разі виявлення «потрібних» об’єктів – приховано фотографували їх та позначали відповідні геолокації на картах Google.
Також вони встановлювали бездротові магнітні камери на території морського порту Одеси.
Для конспірації двоє військових використовували таксі, а спільниця маскувала зовнішність за допомогою перук.
Місцеву жительку-спільницю затримали в її власному помешканні після того, як вона зробила дорозвідку поблизу потенційної цілі.
Також СБУ провела комплексні заходи щодо забезпечення локацій українських військ. Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, які вони придбали та користувалися виключно для комунікації із ФСБ. Слідчі повідомили фігурантів про підозру наразі вони перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення.
Нагадаємо, що у Києві затримали групу «активістів», яких підозрюють у підготовці заворушень у столиці.
В Одесі СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ, які розвідували локації систем ППО
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Щоб встановити відповідні координати, агенти систематично об’їжджали обласний центр та його прилеглі території. У разі виявлення «потрібних» об’єктів – приховано фотографували їх та позначали відповідні геолокації на картах Google.
Також вони встановлювали бездротові магнітні камери на території морського порту Одеси.
Для конспірації двоє військових використовували таксі, а спільниця маскувала зовнішність за допомогою перук.
Місцеву жительку-спільницю затримали в її власному помешканні після того, як вона зробила дорозвідку поблизу потенційної цілі.
Також СБУ провела комплексні заходи щодо забезпечення локацій українських військ. Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, які вони придбали та користувалися виключно для комунікації із ФСБ. Слідчі повідомили фігурантів про підозру наразі вони перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення.
Нагадаємо, що у Києві затримали групу «активістів», яких підозрюють у підготовці заворушень у столиці.