З 1 липня можуть мобілізувати три категорії студентів / Ілюстративне фото

З 1 липня 2024 року три категорії студентів можуть підлягати мобілізації.

Як йдеться в матеріалі Уніан, студенти вишів та закладів профтехосвіти, які навчаються очно, не можуть бути мобілізовані.

Хто має право на відстрочку?

учні, які навчаються за денною або дуальною формою навчання (для здобуття професійно-технічної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти);

асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, ті, хто здобуває рівень освіти вищий за раніше здобутий у послідовності, визначеній статтею 10 (частина 2) Закону України «Про освіту»;

наукові та науково-педагогічні працівники ВНЗ, технікумів, коледжів, наукових установ та організацій, якщо у викладача є вчене звання або науковий ступінь.

Також до ЗСУ не можуть бути мобілізовані педагогічні працівники закладів ПТУ та загальноосвітніх шкіл за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Студентам, аспірантам і докторантам, які здобувають освіту за денною або дуальною формою навчання, слід підтвердити це відповідними документами (Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку).

Яких студентів можуть мобілізувати?

Мобілізувати можуть три категорії студентів:

студенти, які навчаються заочно;

ті, хто здобувають другу і третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура);

ті, хто здобуває будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявну (наприклад, має вищу освіту, а отримує профільну середню).

Нагадаємо, у 2024 році запрацюють нові правила для вступу на аспірантуру, оскільки на таку форму навчання частіше почали вступати чоловіки призовного віку.

В свуою чергу Кабмін дозволив відраховувати з університетів студентів-чоловіків, яких було визнано придатними до військової служби, але вони відмовляються проходити базову загальновійськову підготовку.

У Волинській області виші передаватимуть у ТЦК списки відрахованих студентів.