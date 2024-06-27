З 1 липня 2024 року три категорії студентів можуть підлягати мобілізації.
Як йдеться в матеріалі Уніан, студенти вишів та закладів профтехосвіти, які навчаються очно, не можуть бути мобілізовані.
Також до ЗСУ не можуть бути мобілізовані педагогічні працівники закладів ПТУ та загальноосвітніх шкіл за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.
Студентам, аспірантам і докторантам, які здобувають освіту за денною або дуальною формою навчання, слід підтвердити це відповідними документами (Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку).
Мобілізувати можуть три категорії студентів:
Нагадаємо, у 2024 році запрацюють нові правила для вступу на аспірантуру, оскільки на таку форму навчання частіше почали вступати чоловіки призовного віку.
В свуою чергу Кабмін дозволив відраховувати з університетів студентів-чоловіків, яких було визнано придатними до військової служби, але вони відмовляються проходити базову загальновійськову підготовку.
У Волинській області виші передаватимуть у ТЦК списки відрахованих студентів.
З 1 липня 2024 року три категорії студентів можуть підлягати мобілізації.
Як йдеться в матеріалі Уніан, студенти вишів та закладів профтехосвіти, які навчаються очно, не можуть бути мобілізовані.
Також до ЗСУ не можуть бути мобілізовані педагогічні працівники закладів ПТУ та загальноосвітніх шкіл за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.
Студентам, аспірантам і докторантам, які здобувають освіту за денною або дуальною формою навчання, слід підтвердити це відповідними документами (Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку).
Мобілізувати можуть три категорії студентів:
Нагадаємо, у 2024 році запрацюють нові правила для вступу на аспірантуру, оскільки на таку форму навчання частіше почали вступати чоловіки призовного віку.
В свуою чергу Кабмін дозволив відраховувати з університетів студентів-чоловіків, яких було визнано придатними до військової служби, але вони відмовляються проходити базову загальновійськову підготовку.
У Волинській області виші передаватимуть у ТЦК списки відрахованих студентів.