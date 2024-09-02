123 бригада ЗСУ відкриває нові вакансії у підрозділі безпілотних систем

У складі одного з батальйонів Миколаївської 123 бригади відкрито нові вакансії у взводі безпілотних систем. Бригада активно набирає пілотів, дешифрувальників та диспетчерів ISTAR для участі в сучасних бойових операціях.

Підрозділ оснащений різноманітними безпілотними літальними апаратами, зокрема популярними «Мавіками», мультикоптерами-бомберами та FPV дронами. В майбутньому планується озброєння літаковими типами БпАК. Зараз відчувається гострий дефіцит кадрів, тому бажаючі мають можливість швидко стати частиною команди.

Крім пілотів, підрозділ шукає дешифрувальників, які будуть аналізувати відеоматеріали з дронів для виявлення ворожих позицій. Також є вакансії для диспетчерів ISTAR, які забезпечуватимуть координацію дій екіпажів БпЛА, артилерії та інших підрозділів за допомогою сучасної системи «Дельта».

Служба в цих ролях є складною та вимогливою, але надає можливість для професійного розвитку та самореалізації. Претендентам пропонується повний спектр навчальних програм і можливість вибору напряму служби відповідно до їхніх здібностей.

Як потрапити в підрозділ?

Заявки приймаються через електронну пошту та месенджери Signal/WatsApp: oleksandr.chertkov@gmail.com, +380 50 063 9113. Після співбесіди та отримання відповідного відношення, кандидати проходять навчання в центрі неподалік від Миколаєва, після чого приєднуються до підрозділу.

Бригада закликає звертатися лише тих, хто серйозно налаштований на службу та готовий до викликів військового життя. Для тих, хто вже визначився з вибором, служба в 123 бригаді стане не лише професійним, а й особистим досягненням.