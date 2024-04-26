На території Заводського району миколаївці створили стихійне сміттєзвалище навпроти житлового будинку.

Про це повідомили в інспекції Державної екологічної інспекції Південно-Східного регіону.

Сміттєзвалище по вулиці Шосейної інспектори ліквідували та закликали громадян бути більш відповідальними та дотримуватися санітарних норм.

«Окремі мешканці міста дозволяють собі нехтувати комфортом інших громадян, тому викидають сміття, де їм заманеться та створюють стихійні звалища Закликаємо громадян не бути байдужими, дотримуватись елементарних санітарних норм і не викидати сміття у не відведених для цього місцях. Адже стихійні звалища, які ми самі робимо, не лише створюють занедбаний вигляд, а й є джерелом негативного впливу на навколишнє середовище», – йдеться у повідомленні.