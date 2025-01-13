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Громада на Миколаївщині прибрала сміттєзвалище та сплатила понад ₴180 тисяч збитків

Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Степівська громада Миколаївського району ліквідувала стихійне сміттєзвалище та сплатила понад 180 тисяч гривень збитків.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що стихійне сміттєзвалище у Широколанівці прибрали після перевірки інспекції та отриманого припису. Окрім цього, сільська рада компенсувала збитки, що виникли через порушення природоохоронного законодавства. 

«На виконання вимог припису призначено відповідальних осіб у сфері охорони довкілля та управління відходами, а також підготовлено програму поводження з твердими побутовими відходами, яка перебуває на затвердженні», — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, що адміністрації районів Миколаєва у 2025 році планують витратити понад 46 мільйонів гривень на ліквідацію стихійних звалищ.

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