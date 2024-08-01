Вказівник вулиць в Одесі. Фото: yug.today

Міський голова Одеси Геннадій Труханов висловив незадоволення рішенням Одеської обласної військової адміністрації про перейменування низки топонімів в місті. Він пообіцяв вжити усіх законних заходів щодо його скасування.

Таку заяву він зробив у відеозверненні у своєму Telegram-каналі.

Геннадій Труханов зазначив, що протягом 6 місяців після прийняття закону про деколонізацію 27 липня 2023 року обовʼязки з перейменування лежали на міській владі. Після завершення строку вони перейшли до рук ОВА. Мер висловив незадоволення роботою адміністрації, та заявив, що перейменування деяких вулиць дорівнює знищенню ДНК міста.

— В цей термін (6 місяців, — прим.) топоніми, які підпадали під дію закону, були розглянути Одеською міською радою та перейменовані відповідно до встановленої законодавством процедури, з проведенням громадських обговорень. Своєю чергою, ОВА днями перейменувала цілу низку топонімів, таких як вулиця Пушкінська, Буніна, Віри Інбер… Крім того, до переліку потрапив пам'ятник Олександру Пушкіну. Його вимагають демонтувати, — сказав мер.

Пам'ятник Пушкіну в центрі Одеси. Скриншот з відеозвернення Геннадія Труханова

Він заявив, що згідно зі статтею 5 закону про деколонізацію, перейменування не поширюється на об’єкти всесвітньої спадщини. До прикладу Геннадій Труханов навів памʼятник Пушкіну в історичному центрі Одеси, який знаходиться під захистом ЮНЕСКО.

— Відповідно, демонтаж цього пам'ятника призведе до порушення цілісності й аутентичності об'єкта Всесвітньої спадщини. Негативно вплине на його видатну універсальну цінність. Це стосується і перейменувань в історичному центрі, де назва вулиці є культурною спадщиною, що засвідчує нашу мультикультурність і є невід'ємною частиною універсальної цінності об'єкта ЮНЕСКО, — сказав міський голова.

Також він звернув увагу на перейменування вулиць Бабеля, Ільфа, Петрова, Катаєва, Інбер та Жванецького. Оскільки ці вулиці, за його словами, носять імена людей, які причетні до створення Одеси.

—Той самий час, як тут живуть цілі покоління одеситів. Наша історія, мультикультурність та спадщина – це сама суть і ДНК Одеси. Його можна намагатись переформувати, переназвати, але його не можна взяти й знищити. Бо саме ДНК визначає ідентичність та призначення цього міста і складається з біографії, історії, географії, особливого характеру людей, унікальних винаходів, думок чи традицій, — сказав мер.

На його думку, вирішувати долю одеських топонімів мають жителі міста через демократичну процедуру обговорення. Геннадій Труханов заявив, що міська рада буде намагатися скасувати рішення ОВА про перейменування.

— Хочу повідомити, що на моєму телеграм-каналі ви можете взяти участь в опитуванні та висловити свою думку щодо перейменування, — сказав він.

Станом на 8:30 1 серпня в голосуванні, що було опубліковане на сторінці міського голови взяли участь понад 140 людей. Більшість — 54% підтримали перейменування.

Скриншот голосування щодо перейменування вулиць на сторінці міського голови Одеси Геннадія Труханова

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 липня, на Миколаївщині завершили процес перейменування та затвердили нові назви для 411 вулиць та провулків.

Перейменування топонімів у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв. Після чого депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте її склад потребував оновлення.

У серпні того ж року стало відомо, що топонімічна комісія так і не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії. На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням». Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.

В жовтні 2023 року комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації. Зокрема, начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.

В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В тому числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.

В лютому мовний омбудсмен Тарас Кремінь розкритикував темпи перейменування в Миколаївській області. Він заявив, що саме південь колись найсильніше потерпав від русифікації, проте позбавлення регіону російських назв відбувається дуже повільно.

1 травня Миколаївська міська рада запустила онлайн-опитування, де мешканці можуть обрати нові назви топонімів у місті.

Разом з тим директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий виступив проти перейменування вулиць без врахування історичного фактора, зокрема, він навів в приклад вулиці Лягіна, Фалєєвську та Потьомкінську, наголошуючи на їхньому історичному значенні для Миколаєва.

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