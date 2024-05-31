У Миколаєві у пʼятницю, 31 травня, майже 40 тисяч учнів завершують навчальний рік. В той же час 25% з цих дітей досі перебуває за кордоном, а 13% у різних регіонах області.
Про це повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
По місту завершують навчальний рік 39 тисяч 914 учнів. 187 випускників завершили цей рік із медалями: 144 учні отримають золоту медаль, а 43 — срібну. 282 випускники 9-х класів отримають свідоцтва з відзнакою.
«Вітаю учнів, батьків і вчителів! Пишаємось кожним! Бажаю вступникам гарно скласти іспити і обрати професію за покликом. P.S. Ура, канікули!», — додав Олександр Сєнкевич.
Нагадаємо, що минулого року випускники Першої української гімназії імені Миколи Аркаса станцювали прощальний вальс у сквері поряд зі зруйнованою будівлею навчального закладу.
Раніше повідомлялося, що учні 8-11 класів з малих громад Миколаївської області презентували пʼять соціально важливих проектів на загальну суму 25 тисяч доларів в рамках програми UActive благодійних фондів Spirit of America та savED.
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У Миколаєві у пʼятницю, 31 травня, майже 40 тисяч учнів завершують навчальний рік. В той же час 25% з цих дітей досі перебуває за кордоном, а 13% у різних регіонах області.
Про це повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
По місту завершують навчальний рік 39 тисяч 914 учнів. 187 випускників завершили цей рік із медалями: 144 учні отримають золоту медаль, а 43 — срібну. 282 випускники 9-х класів отримають свідоцтва з відзнакою.
«Вітаю учнів, батьків і вчителів! Пишаємось кожним! Бажаю вступникам гарно скласти іспити і обрати професію за покликом. P.S. Ура, канікули!», — додав Олександр Сєнкевич.
Нагадаємо, що минулого року випускники Першої української гімназії імені Миколи Аркаса станцювали прощальний вальс у сквері поряд зі зруйнованою будівлею навчального закладу.
Раніше повідомлялося, що учні 8-11 класів з малих громад Миколаївської області презентували пʼять соціально важливих проектів на загальну суму 25 тисяч доларів в рамках програми UActive благодійних фондів Spirit of America та savED.