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За кілька тижнів у Збройних силах України почнуться випробовування керованих авіабомб українського виробництва.

Про це повідомив начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

«У нас зараз йдуть також роботи по переобладнанню і створенню своїх коригованих авіабомб, на базі звичайних вільнопадаючих. Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління», — сказав він.

Також Сергій Голубцов зазначив, що через декілька тижнів розпочнуться випробування перших партій таких українських бомб.

Він додав, що поки Повітряні сили ЗСУ використовують КАБи західного виробництва: GBU-39, GBU-62 різних калібрів.

Нагадаємо, Данія ухвалила рішення про виділення 200 мільйонів данських крон (28,5 мільйонів доларів) на закупівлю української зброї та військової техніки для Збройних Сил України безпосередньо у вітчизняних виробників.

Також раніше повідомлялось, що в Україні відкрили ще один завод німецької компанії Quantum-Systems GmbH, який спеціалізується на виробництві безпілотників. Планується виробляти по 1000 дронів на рік, а також виробляти запчастини.