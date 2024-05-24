Українські сили оборони зупинили російський наступ на Харківщині / Фото: Громадське радіо

Сили оборони України зупинили російський наступ на Харківщині та проводять контрнаступальні дії.

Про це 24 травня розказав представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Ігор Прохоренко на брифінгу в Медіацентрі Україна.

За його словами, мета росіян на Харківщині — створити буферну зону. Однак зараз їх зупинили, ситуацію взяли під контроль і проводять наступальні дії.

Зазначається, що окрім півночі Харківщини, російські війська намагаються наступати на сході області, плануючи обійти зі сходу місто Куп’янськ. Утім успіху вони не мають. Він також додав, що жорсткі бойові дії тривають майже вздовж всієї лінії фронту, де окупанти зазнають важких втрат.

Наступ РФ на Харківщину

Нагадаємо, російські війська посилили обстріли на північному напрямку Харківської області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ.

Для посилення оборони на Вовчанському напрямку спрямовано резервні підрозділи Збройних Сил України. Військові продовжують стримувати наступ ворога.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російська армія розпочала контрнаступ на Харківському напрямку. Він зазначив, що військове командування знало про плани ворога щодо нового наступу та розрахувало сили для відповіді на атаку.

Також Володимир Зеленський повідомив про посилення позицій на Харківщині, де продовжуються оборонні операції.

Також повідомлялося, що темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області сповільнився. За даними аналітиків, російські війська надають перевагу створенню «буферної зони» в районі кордону, а не більш глибокому просуванню в Харківську область. Сили оборони не дають противнику закріпитися у Вовчанську.

У Харківській області російські війська розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів і зосередили основні зусилля на напрямку Стрілеча — Липці та захоплені Вовчанська і розгортанням наступу в тил українських військ.

Зазначається, що російські окупанти у північній частині Вовчанська на Харківщині беруть цивільних мешканців у полон, зафіксовані випадки розстрілів цивільного населення.

17 травня президент Росії Володимир Путін заявив, що у Росіє немає планів захопити Харків. А активізацію наступу на Харківському напрямі він виправдовує обстрілами Бєлгорода з боку України.

19 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що на Харківщині українські війська зміцнили позиції та готові протистояти ворогу.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що після «незначних успіхів» під час наступу на Вовчанськ, росіяни «повністю зав’язли у вуличних боях за місто».