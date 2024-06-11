Українські та японські компанії підписали 23 меморандуми про співпрацю. Фото: Мінекономіки України

Японські та українські компанії підписали 23 меморандуми про співпрацю — вони будуть працювати над відбудовою інфраструктури, електроенергії та виробництвом безпілотників для розмінування територій України.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України.

10 червня, напередодні конференції з відновлення України URC-2024 у Берліні, компанії домовились, що вони збільшать співпрацю в сферах відновлення інфраструктури та зеленому будівництві, електроенергії, агросекторів та модернізації сільськогосподарської техніки, розвитку безпілотників для потреб розмінування, фінансуванні будівництва доступного житла.

Японія має наміри впроваджувати новітні технології в Україні, також навчати та розвивати потенціал українських спеціалістів. Крім того, японська організація зовнішньої торгівлі (JETRO) ухвалила рішення відкрити свій офіс у Києві.

Нагадаємо, впродовж 11-12 червня у Берліні проходить Конференція з відновлення України — Ukraine Recovery Conference за участі президента Володимира Зеленського та канцлера ФРН Олафа Шольца.