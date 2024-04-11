«Укренерго» закликала економити електроенергію по вечорах. Фото: Слово і діло

«Укренерго» закликала українців обмежити використання потужних електричних приладів з 19:00 до 21:00.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«В години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 Диспетчерський центр «Укренерго» закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами», — йдеться у повідомленні.

В Укренерго нагадали, що на Харківщині діють аварійні відключення світла, для промислових споживачів діють ліміти споживання на Криворіжжі.

Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 11 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували вісім БпЛА типу «Shahed 131/136». Загалом на півдні було знищено 21 дрон ході бойової роботи сил протиповітряної оборони: 7 – на Одещині, 8 – на Миколаївщині, по 3 – у Херсонській та Дніпропетровській областях.

Загалом вночі 11 квітня російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Також російська армія атакувала два підземні сховища газу в Україниі.

Крім того, війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області.