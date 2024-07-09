Наслідки удару по столичній лікарні «Охматдит» 8 липня, фото: Сергій Мельниченко для «НикВести»

Держава повністю відбудує дитячу лікарню «Охматдит», куди 8 липня влучила російська ракета. З резервного фонду держбюджету спрямують 100 мільйонів гривень на першочерговий ремонт.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Міністерство охорони здоровʼя, Міністерство економіки та Міністерство фінансів відразу після трагедії отримали вказівку опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення і допомоги постраждалим.

— Сьогодні ми спрямовуємо з резервного фонду держбюджету 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в «Охматдиті». Далі будемо збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови, — написав Денис Шмигаль.

Кожній родині з дітьми, яка постраждала від вчорашньої атаки, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога у розмірі 10 тисяч 800 гривень на кожного члена родини.

Також дітей та лікарів із пошкоджених корпусів «Охматдиту» переведуть до Київських обласних клінічних лікарень № 1 та № 2.

Крім того, на відновлення лікарні підуть кошти, зібрані через платформу United24. Буквально за кілька годин вдалося зібрати 100 мільйонів гривень, тож зараз нова мета — 300 мільйонів.

Нагадаємо, що Росія в понеділок, 8 червня, атакувала Київ — зафіксовано влучення ракети у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». Удар припав на корпус, де дітям робили діаліз — очищення крові при нирковій недостатності. Загалом посеред дня 8 липня Росія вдарила по Україні 40 ракетами.

Під час рятувально-пошукової операції під з-під завалів дитячої лікарні «Охматдит» рятувальники дістали тіла двох дітей та їхньої матері.