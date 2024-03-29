Жителі Вознесенська на святкуванні Дня Соборності, фото: Міська влада Вознесенська

У Вознесенську робоча група з проведення експертного обговорення дерусифікації топонімів пропонує перейменувати три вулиці та два провулки.

Про це повідомляє Вознесенська міська рада.

Зокрема, пропонується перейменувати наступні вулиці:

Енгельса на Мальовничу,

1-го Травня на Херсонську,

8-го Березня на Кобзарську.

Також до перейменування підлягають два провулки:

провулок Гастелло на Геннадія Матуляка,

провулок Чайковського на Щедрий.

Але у мерії зазначають, що це не остаточні варіанти, які будуть розглянуті під час громадських обговорень 1 квітня.

— Мешканці громади можуть надсилати свої пропозиції у письмовій формі до відділу містобудування та архітектури апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради на адресу: м. Вознесенськ, пл. Центральна, 1, тел. 066-176-96-61. Кожен мешканець громади має змогу подати свої пропозиції щодо нових назв під час проведення громадського обговорення, — повідомили у мерії.

Деколонізація на Миколаївщині

Як відомо, Національна комісія зі стандартів державної мови своїм рішенням 22 червня схвалила перелік сіл, селищ та міст, які мають бути перейменовані у термін до 27 грудня 2023 року.

Серед них і місто Южноукраїнськ. Місто довго не визначалось з пропозиціями для перейменування. Місцеві депутати хотіли запропонувати Верховній Раді одразу дві назви: Південноукраїнськ та Гард. 25 вересня у Южноукраїнську провели голосування серед містян щодо нової назви міста.

21 лютого Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області на місто Гард.

Також в громаді в рамках деколонізації влада хоче перейменувати 129 обʼєктів, в назвах яких є символіка комуністичного тоталітарного режиму.

Через невідповідність стандартам державної мови перейменуванню підлягає також місто Первомайськ та 57 сіл.

У Первомайську вже провели громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ.

Лише 30 грудня депутати вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь, або залишити ту ж назву Первомайськ. У опитування місцевих лідером був Ольвіополь.

В середині грудня 2023 року в Снігурівській громаді після громадських обговорень було сформовано остаточний перелік варіантів нових назв вулиць, які підлягають перейменуванню. Розпочався другий етап електронного голосування.

В рамках закону про деколонізацію у Снігурівській громаді перейменують 42 вулиці.

5 січня на сайті на офіційному сайті Баштанської міської територіальної громади розмістили опитування, в якому пропонують місцевим надати свою пропозицію щодо перейменування. Проте містяни негативно сприйняли можливе перейменування.

Доктор історичних наук та перший проректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Юрій Котляр розкритикував рекомендації Інституту національної памʼяті щодо перейменування міста Баштанка.

Пізніше мер Баштанки Олександр Береговий заявив, що в Українському інституті національної памʼяті не побачили у назві символіку російської імперської політики.