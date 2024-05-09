Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Президент України Володимир Зеленський звільнив ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби у відставку.

Указ про звільнення Залужного з військової служби оприлюднили на сайті Офісу президента України.

Підставою для звільнення Залужного з військової служби у відставку є стан здоров’я.

Після звільнення з військової служби у відставку за Валерієм Залужним зберігається право носіння військової форми.

Валерій Залужний

Нагадаємо, 8 лютого Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент Володимир Зеленський зустрівся з головкомом, подякував йому за два роки захисту України та запропонував «бути й надалі разом у команді Української держави».

Проведене раніше опитування свідчить, що переважна більшість українців — 72% поставилися б негативно до відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Також інше опитування свідчить, що в Україні зберігається абсолютна довіра до ЗСУ — 96%. Також було запитання про довіру Валерію Залужному, якому довіряють 88% українців.

Нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу», заявив, що Валерій Залужний підставив президента Володимира Зеленського і провалив контрнаступ.

В свою чергу Офіс президента заперечив припущення The Economist про конфлікт між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним.

Згодом, Володимир Зеленський заявив, що його стосунки з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним є суто «робочими».

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що рішення відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного було ухвалено через низку причин. Одна з них — потреба у перегляді тактики дій.