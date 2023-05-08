Міжнародний олімпійський комітет працює над тим, щоб повернути спортсменів із РФ та Білорусі на міжнародні змагання «на умовах нейтралітету», а бойкот будь-якого роду покарає лише атлетів тієї країни, яка його оголосить.

Про це глава МОК Томас Бах заявив в інтерв'ю китайському агентству Сіньхуа.

Бах сказав, що МОК тісно співпрацює з федераціями, які відповідають за проведення міжнародних змагань, і розраховує, що спортсмени з Росії та Білорусі братимуть участь у турнірах «у нейтральному статусі».

— Тоді весь світ зможе об'єднатись на Олімпійських іграх у Парижі, – сказав Бах.

Глава МОК також сказав, що «бойкот будь-якого роду» стане покаранням лише для атлетів тих країн, які такий бойкот запровадять, тому що «позбавить народи можливості пишатися своїми спортсменами за їхні олімпійські виступи».