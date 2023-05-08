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Міжнародний олімпійський комітет працює над тим, щоб повернути спортсменів із РФ та Білорусі на міжнародні змагання «на умовах нейтралітету», а бойкот будь-якого роду покарає лише атлетів тієї країни, яка його оголосить.
Про це глава МОК Томас Бах заявив в інтерв'ю китайському агентству Сіньхуа.
Бах сказав, що МОК тісно співпрацює з федераціями, які відповідають за проведення міжнародних змагань, і розраховує, що спортсмени з Росії та Білорусі братимуть участь у турнірах «у нейтральному статусі».
— Тоді весь світ зможе об'єднатись на Олімпійських іграх у Парижі, – сказав Бах.
Глава МОК також сказав, що «бойкот будь-якого роду» стане покаранням лише для атлетів тих країн, які такий бойкот запровадять, тому що «позбавить народи можливості пишатися своїми спортсменами за їхні олімпійські виступи».
Міжнародний олімпійський комітет працює над тим, щоб повернути спортсменів із РФ та Білорусі на міжнародні змагання «на умовах нейтралітету», а бойкот будь-якого роду покарає лише атлетів тієї країни, яка його оголосить.
Про це глава МОК Томас Бах заявив в інтерв'ю китайському агентству Сіньхуа.
Бах сказав, що МОК тісно співпрацює з федераціями, які відповідають за проведення міжнародних змагань, і розраховує, що спортсмени з Росії та Білорусі братимуть участь у турнірах «у нейтральному статусі».
— Тоді весь світ зможе об'єднатись на Олімпійських іграх у Парижі, – сказав Бах.
Глава МОК також сказав, що «бойкот будь-якого роду» стане покаранням лише для атлетів тих країн, які такий бойкот запровадять, тому що «позбавить народи можливості пишатися своїми спортсменами за їхні олімпійські виступи».