Жіноча збірна України з фехтування на шаблях — переможець етапу Кубка світу, що відбувся в грузинському Батумі. У складі команди виступає миколаївська спортсменка Ольга Харлан.

Цей старт був також першим у кваліфікаційному періоді на Олімпіаду-2024. Українська команда здолала п’ятьох суперниць на шляху до перемоги, обіграла зокрема перших сіяних, пише «Суспільне. Спорт».

У Батумі українки виступали у складі Ольги Харлан, Аліни Комащун, Олени Кравацької та Юлії Бакастової. Збірна України отримала № 15 посіву, цей номер відповідав місцю команди у світовому рейтингу.

Уже в другому раунді (1/8 фіналу) Україна потрапила на перших сіяних та лідерок світового рейтингу, команду Франції. Українки змогли з мінімальною перевагою в один укол перемогти француженок, вирішальним став останній раунд Ольги Харлан — 8:5 і перемога 45:44.

На шляху до «золота» Україна здолала ще три команди з топ-8 світового рейтингу: Італію (№ 4), Азербайджан (№ 7) і США (№ 8).

Раніше 32-річна миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан стала бронзовою призеркою етапу Гран-прі в Сеулі. На змаганнях лідерка збірної України дійшла до півфіналу, де зазнала поразки, відтак фінішувала на третьому місці.