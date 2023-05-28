Миколаївська стрибунка у висоту Юлія Чумаченко стала переможницею турніру «Cyprus International Athletics Meeting» у межах Світового легкоатлетичного континентального туру категорії «Bronze», що проходив у місті Лімасол.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Наша спортсменка єдиною подолала висоту 1,84 метра, випередивши ще сімох суперниць, одразу чотири з яких зупинилися на 1,80.

Срібною призеркою стала господарка турніру Татьяна Гусін, бронзовою — Федра Фекете з Угорщини.

Нагадаємо, жіноча збірна України з фехтування на шаблях — переможець етапу Кубка світу, що відбувся в грузинському Батумі. У складі команди виступає миколаївська спортсменка Ольга Харлан.