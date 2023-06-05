Миколаївський шахіст Богдан Біловіл посів друге місце на чемпіонаті Німеччини серед юнаків до 18 років.
Про це повідомили у Миколаївській шаховій академії.
Хлопець спершу пробився у фінальну частину чемпіонату через відбіркові змагання. А вже з 27 травня по 4 червня проходили фінальні змагання.
Богдан набрав 7 очок з 9 можливих і розділив 1-2 місця з німецьким шахістом, однак за додатковими показниками посів друге місце.
Нагадаємо, на початку травня у Миколаєві пройшов «Меморіал Миколи Шелеста» в пам’ять про засновника Миколаївського обласного шахового клубу.
Миколаївський шахіст Богдан Біловіл посів друге місце на чемпіонаті Німеччини серед юнаків до 18 років.
Про це повідомили у Миколаївській шаховій академії.
Хлопець спершу пробився у фінальну частину чемпіонату через відбіркові змагання. А вже з 27 травня по 4 червня проходили фінальні змагання.
Богдан набрав 7 очок з 9 можливих і розділив 1-2 місця з німецьким шахістом, однак за додатковими показниками посів друге місце.
Нагадаємо, на початку травня у Миколаєві пройшов «Меморіал Миколи Шелеста» в пам’ять про засновника Миколаївського обласного шахового клубу.