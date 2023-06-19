У Києві 16-17 червня проходив чемпіонат України з фехтування U-23, на якому вихованці Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву (МСДЮСШОР) вибороли призові місця.

Про це повідомило Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

У результаті особистих змагань шаблі вихованці МСДЮСШОР з фехтування серед чоловіків Богдан Боговін став чемпіоном взявши золото, В’ячеслав Дзюба посів третє місце.

Серед дівчат Олександра Бондар виборола золото, третє місце посіли Вікторія Коротченко та Валерія Проченко.

У результаті командних змагань, Богдан Боговін, Вʼячеслав Дзюба, Даниїл Скороход та Артем Струшляк посіли перші місця.

Дівчата, у складі Валерії Проченко, Олександри Бондар, Вікторії Коротченко та Владимири Бабенко посіли другі місця.

Спортсменів до змагань підготували Анатолій Шлікарь, Андрій Шлікар, Артем Скороход, Юрій Марченко, Лариса Павленко.

Нагадаємо, що у Миколаївському сортивному комплексі "Зоря" відбувся відкритий чемпіонат з плавання.