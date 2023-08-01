Миколаївська спортсменка Анна Гонтар здобула бронзову медаль на Чемпіонаті світу з параплавання серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та розумового і фізичного розвитку.

Про це повідомила Миколаївська міська рада.

Зазначається, що миколаївська спортсменка Анна Гонтар здобула «бронзу» на дистанції 100 метрів на спині.

Зокрема, Україну на змаганнях представляє 41 спортсмен, серед яких три миколаївці: Анна Гонтар, Сергій Паламарчук та Дмитро Василенко.

Відомо, що Чемпіонат світу проходив 31 липня у місті Манчестер, Велика Британія.

Нагадаємо, що миколаївські боксери посіли перше, друге та третє місце на V Літній Гімназіаді України.

До того ж миколаївські спортсмени вибороли низку медалей на командному чемпіонаті України з велосипедного спорту.