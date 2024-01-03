Фото: NBC

Американський реп-виконавець Снуп Догг стане кореспондентом на Олімпійських іграх 2024 року.

Про це пише NBC.

Починаючи з 26 липня репер досліджуватиме знакові памʼятки Парижу, відвідуватиме олімпійські змагання і заходи, а також зустрічатиметься зі спортсменами, їхніми друзями та сімʼями.

«Я виріс на Олімпійських трансляціях і в захваті від того, що зможу провести час з неймовірними спортсменами в Парижі. Настають чудові Олімпійські ігри — справжнє свято майстерності, самовідданості та неперевершеної величі. Я внесу свій стиль у трансляції», — пообіцяв Снуп Догг.

Репер вже брав участь у створенні подібних сюжетів і коментував у студії Олімпійські ігри 2021 року, що проходили в Токіо, разом з коміком Кевіном Гартом. Тоді він став улюбленцем шанувальників — саме це вплинуло на запрошення коментувати цьогорічну Олімпіаду.

Олімпійські ігри в Парижі 2024 розпочнуться 26 липня і триватимуть до 11 серпня. На змаганнях буде розіграно 329 медалей у 32 видах спорту (48 дисциплін). Участь візьмуть понад 10 тисяч спортсменів.

Нагадаємо, Міжнародний Олімпійський комітет (МОК) продовжив дозвіл на допуск спортсменів з Російської Федерації та Білорусі для участі в змаганнях під нейтральним прапором.