У період з 12 по 15 лютого в Києві відбувся чемпіонат України зі стрибків на батуті серед юніорів, де миколаївські спортсменки завоювали декілька винагород.

Про це повідомляє Миколавська військова адміністрація.

У віковій категорії 2010-2011 років народження Софія Бирка виборола «золото» чемпіонату, а Ілона Маркітан посіла друге місце.

Крім того, команда, представлена Аурікою Алексєєвою, Ілоною Маркітан, Анною Осичанською та Софією Биркою, виборола срібні нагороди в командному заліку чемпіонату України серед юніорів.

Раніше, миколаївські тхеквондисти Самір та Сімур Мірзоєви здобули медалі на Міжнародному турнірі з тхеквондо ВТФ.