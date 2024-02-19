У період з 12 по 15 лютого в Києві відбувся чемпіонат України зі стрибків на батуті серед юніорів, де миколаївські спортсменки завоювали декілька винагород.
Про це повідомляє Миколавська військова адміністрація.
У віковій категорії 2010-2011 років народження Софія Бирка виборола «золото» чемпіонату, а Ілона Маркітан посіла друге місце.
Крім того, команда, представлена Аурікою Алексєєвою, Ілоною Маркітан, Анною Осичанською та Софією Биркою, виборола срібні нагороди в командному заліку чемпіонату України серед юніорів.
Раніше, миколаївські тхеквондисти Самір та Сімур Мірзоєви здобули медалі на Міжнародному турнірі з тхеквондо ВТФ.
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У період з 12 по 15 лютого в Києві відбувся чемпіонат України зі стрибків на батуті серед юніорів, де миколаївські спортсменки завоювали декілька винагород.
Про це повідомляє Миколавська військова адміністрація.
У віковій категорії 2010-2011 років народження Софія Бирка виборола «золото» чемпіонату, а Ілона Маркітан посіла друге місце.
Крім того, команда, представлена Аурікою Алексєєвою, Ілоною Маркітан, Анною Осичанською та Софією Биркою, виборола срібні нагороди в командному заліку чемпіонату України серед юніорів.
Раніше, миколаївські тхеквондисти Самір та Сімур Мірзоєви здобули медалі на Міжнародному турнірі з тхеквондо ВТФ.