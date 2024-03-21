Олімпійські ігри в Парижі Олімпійські ігри в Парижі, фото з відкритих джерел

Кваліфікацію на участь в Олімпійських Іграх-2024 у Парижі можуть пройти близько 36 нейтральних спортсменів з російськими та 22 з білоруськими паспортами.

Про це повідомили у Міжнародному олімпійському комітеті, пишуть Euronews.

Зазначається, що рішення щодо участі цих спортсменів у церемонії закриття 11 серпня буде прийнято пізніше.

Так, будь-які медалі, здобуті нейтральними спортсменами, не будуть зараховуватися як збірної групи в загальній таблиці нагород.

Нагадаємо, що Олексій Середа — не єдиний спортсмен з Миколаєва, хто публічно не підтримує участь росіян в Олімпіаді-2024. Такої ж думки миколаївська спортсменка, олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.

Український стрибун у воду, миколаївець Олексій Середа вважає, що російським спортсменам мають заборонити участь в Олімпіаді-2024 у Парижі.

Як відомо, миколаївська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянкуАнну Смирнову. Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу. Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.

Однак 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.

Крім того, президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев розкритикував та закликав до відставки голову технічного директорату чемпіонату світу-2023 Дітера Ламера, який опинився у центрі скандалу з дискваліфікацією Ольги Харлан.