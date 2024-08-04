Українська атлетка Ірина Геращенко, фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Українська атлетка Ірина Геращенко здобула бронзу в стрибках у висоту на Олімпіаді-2024.

Про це відомо з трансляції «Суспільного».

Українка розділила бронзу з австралійкою Елеонор Паттерсон — вони вдвох взяли висоту 1,95 метра і з трьох спроб не підкорили планку 1,98 метра.

Для 29-річної Ірини Геращенко це перша олімпійська нагорода.

Миколаївські спортсмени в Олімпіаді-2024

Цьогоріч у Парижі проходять Олімпійські ігри-2024. «НикВести» підготували добірку про учасників, які боротимуться за олімпійські медалі від Миколаївщини, а також де і коли дивитись усі їх виступи.

З моменту початку Олімпіади в змаганнях вже встигла взяти участь низка миколаївських спортсменів. 18-річний миколаївський спортсмен Олексій Середа у фіналі змагань з синхронних стрибків з 10-метрової вишки зайняв пʼяте місце.

А миколаївська стрибунка у воду Ксенія Байло у дуеті зі спортсменкою Софією Ліскун зайняли сьоме місце на Олімпійських Іграх в Парижі у синхронних стрибках з 10-метрового трампліна. А миколаївські стрибуни у воду Данило Коновалов та Олег Колодій взяли участь у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна та зайняли сьому позицію.

На Олімпійських іграх також пройшли змагання у шаблі серед жінок. У вирішальному бою за бронзу перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Водночас Ольга Харлан відіграла ключову роль на шляху до «золота» у командному турнірі.

Таким чином Ольга Харлан стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши «золото» командного турніру з фехтування на шаблі на Іграх-2024.