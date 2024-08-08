Борець Парвіз Насібов на Олімпіаді. Фото: Getty Images

Миколаївець Парвіз Насібов у четвер, 8 серпня, програв з рахунком (5:6) у фіналі за золото Олімпійських ігор у Парижі з греко-римської боротьби.

Про це свідчать результати Олімпіади.

Таким чином Україна завоювала срібло. Слід зазначити, що 25-річний борець повторив своє досягнення трирічної давності на Олімпійських іграх у Токіо.

У вирішальному поєдинку Олімпіади українець поступився Саїду Есмаїлі Лейвесі з Ірану у категорії до 67 кг.

Нагадаємо, що у 1/8 фіналу Насібов на останніх секундах заробив 2 вирішальні бали ти самим отримавши перемогу над спортсменом Мате Немешем із Сербії.

У 1/4 фіналу борець змагався з представником Киргизстану Амантуром Ісмаїловим, він завершив бій з рахунком 7:6 на користь Парвіза Насібова.

У півфіналі він здолав дворазового призера чемпіонатів світу азербайджанця Хасрата Джафарова — 3:3 (перевага на боці українця).

Для Парвіза це друга олімпійська медаль. У Токіо 2020 він також завоював срібло.

Миколаївські спортсмени в Олімпіаді-2024

Цьогоріч у Парижі проходять Олімпійські ігри-2024. «НикВести» підготували добірку про учасників, які боротимуться за олімпійські медалі від Миколаївщини, а також де і коли дивитись усі їх виступи.

З моменту початку Олімпіади в змаганнях вже встигла взяти участь низка миколаївських спортсменів. 18-річний миколаївський спортсмен Олексій Середа у фіналі змагань з синхронних стрибків з 10-метрової вишки зайняв пʼяте місце.

А миколаївська стрибунка у воду Ксенія Байло у дуеті зі спортсменкою Софією Ліскун зайняли сьоме місце на Олімпійських Іграх в Парижі у синхронних стрибках з 10-метрового трампліна. А миколаївські стрибуни у воду Данило Коновалов та Олег Колодій взяли участь у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна та зайняли сьому позицію.

На Олімпійських іграх також пройшли змагання у шаблі серед жінок. У вирішальному бою за бронзу перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Водночас Ольга Харлан відіграла ключову роль на шляху до золота у командному турнірі.

Таким чином Ольга Харлан стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши золото командного турніру з фехтування на шаблі на Іграх-2024.

Крім того, українська збірна стала четвертою у фіналі Олімпіади на байдарках-четвірках — в числі спортсменів миколаївець Олег Кухарик.