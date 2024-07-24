Українська збірна на Олімпійських іграх. Фото: Віталій Клюєв

Сьогодні, 24 липня, футбольна збірна України зіграє свій перший в історії матч на Олімпійських іграх. Українська команда гратиме проти суперників з Іраку.

Матч відбудеться в Ліоні у Франції о 20:00 за київський часом, пише Українська асоціація футболу.

«Це буде дебютний матч України на Олімпіаді, тому є певне хвилювання. Але нам потрібна перемога, тоді далі буде легше. Ірак — фізично сильна команда, грає у вертикальний футбол, проти неї буде нелегко», — сказав гравець збірної Ілля Крупський.

Подивитися історичний матч збірної України на Олімпійських іграх можна буде наживо в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, а також на телеканалі та сайті Суспільне Спорт.

Нагадаємо, «Укрпошта» випустить блок марок, присвячений українським спортсменам, які цього року представлятимуть нашу країну на літніх Олімпійських іграх у Парижі, Франція.

Як відомо, Олімпійські ігри 2024 року відбудуться з 26 липня по 11 серпня. Україну представлятимуть 140 спортсменів. Це найменша кількість українських спортсменів в історії участі країни в Олімпіадах. До цього, найменше представництво було на Іграх у Токіо у 2021 році — 155 спортсменів.