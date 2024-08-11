В неділю, 11 серпня, в столиці Франції завершились ХХХІІІ Олімпійські Ігри. В колекцію додому в Україну спортсмени везуть 12 медалей.

Три із завойованих олімпійських нагород вибороли вихованці миколаївського спорту, пишуть «НикВести».

Символічно першу медаль Україні цьогоріч принесла миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан.

Старт змагань Ольга Харлан взяла з трьох впевнених перемог до півфіналу: над японкою Шіхомі Фукушимою (15:9), азербайджанкою Анною Баштою (15:6) та угоркою Анною Мартон (15:7).

Ольга Харлан здобула для України першу медаль на Олімпіаді, фото: фото: REUTERS

У фіналі вона зустрілась з другим номером світового рейтингу француженкою Сарою Бальцер та зазнала п'ятої поразки поспіль — 7:15.

У «бронзовому» фіналі суперницею Ольги стала кореянка Чой Себін. Миколаївська спортсменка вирвала перемогу з рахунком 15:14.

Але це не єдина медаль Харлан у Парижі. 3 серпня у жіночому командному турнірі вона вирвала для своєї команди та першу для України золоту медаль.

Ольга Харлан на подіумі Олімпійських ігор-2024, фото: REUTERS

Ще одну медаль — срібну завоював для України вихованець миколаївської школи боротьби Парвіз Насібов.

У вирішальному протистоянні Насібов поступився іранцю Саїду Есмаїлі Лайвесі (5:6). Це друге олімпійське срібло в карʼєрі спортсмена.

Парвіз Насібов на подіумі Олімпіади-2024, фото: AP

За крок до олімпійської медалі зупинилась українська збірна з веслування на байдарках — вони посіли четверте місце у байдарці-четвірці на дистанції 500 метрів (К-4). Команда з Іспанії випередила українську збірну на 1 секунду (1:20:05) та взяла бронзу.

У складі команди змагався і миколаївський спортсмен Олег Кухарик. У даній дисципліні Україна змагалась вперше за останні 28 років.

Українська байдарка-четвірка посіла 4-е місце, фото: НОК України

Першою ця Олімпіада стала в житті миколаївської гімнастки Валерії Перемети. Під час виступу у фіналі їй вдалось виконати надзвичайно складний елемент у складі української збірної. Однак з оцінкою 65.700 команда посіла 7 місце.

Валерія Перемета після виступу обіймає учасницю збірної, фото: Максим Подопригора, НОК України

На 7 місці завершив першу в своєму житті Олімпіаду ще один юний миколаївець — Данило Коновалов. Разом з вихованцем миколаївської спортшколи Олегом Колодієм у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна їх дует набрав 348.27 бала.

Олег Колодій і Данило Коновалов, фото: Getty Images

Зазначимо, що разом з Данилом Миколаївщину представляла і його особиста тренерка Олена Безрукова.

Не вдалось дійти до бажаної нагороди і миколаївцю Олексію Середі. На цьогорічних Іграї він здобув дві ліцензії, а тому виступив і в синхронних, і у індивідуальних стрибках з 10-метрової вишки.

У дуеті з українцем Кирилом Болюхом вони посіли 5 місце. А у фіналі індивідуальних виступів Олексій зайняв 8 місце. У загальній сумі за шість стрибків він набрав 426.90 балів – найвищий результат показав за шостий стрибок складністю 3.6 (86.40).

Олексій Середа виконує стрибок у фіналі Олімпіади, фото: REUTERS

Серед жінок у даній дисципліні виступала вихованка миколаївської спортшколи Ксенія Байло.

У дуеті зі спортсменкою Софією Ліскун зайняли 7 місце на Олімпійських Іграх-2024.

Момент стрибку Софії Ліскун та Ксенії Байло на змаганнях у Парижі, фото: НОК України

Нагадаємо, Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляли 140 атлетів, які виступали у 23 видах спорту.