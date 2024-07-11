Спортсмен з Миколаєва Максим Мірза став бронзовим призером Чемпіонату Європи серед юніорів зі стрибків у воду з 1-метрового трампліна серед вікової групи А.
Про це повідомили в Федерації України зі стрибків в воду.
Зазначається, що за підсумками змагань стрибун набрав 489.85 бали.
Крім того, ще український спортсмен у фіналі Кирило Азаров із 444.35 бали став 10-м.
У лютому минулого року Максим Мірза виборов «золото» та «бронзу» Кубку України. У червні 2023 року стрибун у воду також взяв «золото» на Кубку України.
У серпні минулого року Максим Мірза став чемпіоном Європи у синхронних стрибках з 3–метрового трампліна.
На Кубку України зі стрибків у воду на початку квітня цього року він здобув «срібло» у стрибках з трампліну 3 метри.
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Спортсмен з Миколаєва Максим Мірза став бронзовим призером Чемпіонату Європи серед юніорів зі стрибків у воду з 1-метрового трампліна серед вікової групи А.
Про це повідомили в Федерації України зі стрибків в воду.
Зазначається, що за підсумками змагань стрибун набрав 489.85 бали.
Крім того, ще український спортсмен у фіналі Кирило Азаров із 444.35 бали став 10-м.
У лютому минулого року Максим Мірза виборов «золото» та «бронзу» Кубку України. У червні 2023 року стрибун у воду також взяв «золото» на Кубку України.
У серпні минулого року Максим Мірза став чемпіоном Європи у синхронних стрибках з 3–метрового трампліна.
На Кубку України зі стрибків у воду на початку квітня цього року він здобув «срібло» у стрибках з трампліну 3 метри.