Максим Мізора. Фото: Федерація України зі стрибків в воду.

Спортсмен з Миколаєва Максим Мірза став бронзовим призером Чемпіонату Європи серед юніорів зі стрибків у воду з 1-метрового трампліна серед вікової групи А.

Про це повідомили в Федерації України зі стрибків в воду.

Зазначається, що за підсумками змагань стрибун набрав 489.85 бали.

Крім того, ще український спортсмен у фіналі Кирило Азаров із 444.35 бали став 10-м.

У лютому минулого року Максим Мірза виборов «золото» та «бронзу» Кубку України. У червні 2023 року стрибун у воду також взяв «золото» на Кубку України.

У серпні минулого року Максим Мірза став чемпіоном Європи у синхронних стрибках з 3–метрового трампліна.

На Кубку України зі стрибків у воду на початку квітня цього року він здобув «срібло» у стрибках з трампліну 3 метри.