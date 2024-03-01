Миколаївські спортсмени на Чемпіонаті України. Архівне фото: Федерація фехтування України

Три спортивні школи Миколаєва увійшли в список кращих в Україні за 2023 рік.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

Міністерство молоді та спорту України затвердило рейтинг закладів фізичної культури і спорту з олімпійських та неолімпійських видів спорту за 2023 рік.

Як зазначає пресслужба, Миколаївська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з фехтування посіла 6 місце.

Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з велоспорту на 11 місці.

Крім того, школа вищої спортивної майстерності Миколаєва увійшла в топ-25 серед ШВСМ, посівши 24 місце.

Нагадаємо, дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проєкту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.

Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.

Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.

Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.

У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.