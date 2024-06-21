Україна перемогла Словаччину у своєму другому матчі. Фото: uaf

Збірна України з футболу у своєму другому матчі групового раунду Євро-2024 обіграла команду зі Словаччини з рахунком 2:1.

Про це відомо з текстової трансляції Української асоціації футболу.

Рахунок на 18 хвилині відкрили словаки. Футболіст Іван Шранц ударом головою на дальній стійці пробив у ворота українців. Словацькі сектори на «Дюссельдорф Арені», де проходив матч, святкували так, неначе Словаччина вже виграла цей поєдинок.

До кінця першого тайму українці створили кілька небезпечних моментів, проте жоден з них не завершився голом. Проте через 10 хвилин після перерви Україні вдалося провести вдалу атаку. Олександр Зінченко з лівого флангу передав Миколі Шапаренку, після якого м’яч затріпотів у сітці воріт противника.

На 80 хвилині Роман Яремчук вивів збірну України уперед, забивши у ворота словаків другий м’яч синьо-жовтих.

У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України зіграє проти Бельгії. Поєдинок відбудеться 26 червня. Початок о 19:00.

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