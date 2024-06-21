Збірна України з футболу у своєму другому матчі групового раунду Євро-2024 обіграла команду зі Словаччини з рахунком 2:1.
Про це відомо з текстової трансляції Української асоціації футболу.
Рахунок на 18 хвилині відкрили словаки. Футболіст Іван Шранц ударом головою на дальній стійці пробив у ворота українців. Словацькі сектори на «Дюссельдорф Арені», де проходив матч, святкували так, неначе Словаччина вже виграла цей поєдинок.
До кінця першого тайму українці створили кілька небезпечних моментів, проте жоден з них не завершився голом. Проте через 10 хвилин після перерви Україні вдалося провести вдалу атаку. Олександр Зінченко з лівого флангу передав Миколі Шапаренку, після якого м’яч затріпотів у сітці воріт противника.
На 80 хвилині Роман Яремчук вивів збірну України уперед, забивши у ворота словаків другий м’яч синьо-жовтих.
У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України зіграє проти Бельгії. Поєдинок відбудеться 26 червня. Початок о 19:00.
Нагадаємо, що нападник збірної України Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги.
Раніше повідомлялось, що нападник збірної України Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги.
|
Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
|
Збірна України з футболу у своєму другому матчі групового раунду Євро-2024 обіграла команду зі Словаччини з рахунком 2:1.
Про це відомо з текстової трансляції Української асоціації футболу.
Рахунок на 18 хвилині відкрили словаки. Футболіст Іван Шранц ударом головою на дальній стійці пробив у ворота українців. Словацькі сектори на «Дюссельдорф Арені», де проходив матч, святкували так, неначе Словаччина вже виграла цей поєдинок.
До кінця першого тайму українці створили кілька небезпечних моментів, проте жоден з них не завершився голом. Проте через 10 хвилин після перерви Україні вдалося провести вдалу атаку. Олександр Зінченко з лівого флангу передав Миколі Шапаренку, після якого м’яч затріпотів у сітці воріт противника.
На 80 хвилині Роман Яремчук вивів збірну України уперед, забивши у ворота словаків другий м’яч синьо-жовтих.
У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України зіграє проти Бельгії. Поєдинок відбудеться 26 червня. Початок о 19:00.
Нагадаємо, що нападник збірної України Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги.
Раніше повідомлялось, що нападник збірної України Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги.