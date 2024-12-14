  • субота

    14 грудня, 2024

  • -0.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 14 грудня , 2024 субота

  • Миколаїв • -0.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

ФІФА показала карту України без Криму: МЗС вимагає вибачень

Фото: x.com/SpoxUkraineMFAФото: x.com/SpoxUkraineMFA

Під час жеребкування Чемпіонату світу з футболу 2026 року, що відбулося 13 грудня, ФІФА показала карту України без тимчасово окупованого Криму. Цей інцидент викликав обурення в Міністерстві закордонних справ України, там вимагають вибачень.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

Ситуація трапилася, коли організатори пояснювали принцип розведення збірних у різні групи, зокрема Україну та Білорусь, Косово й Сербію, Вірменію та Азербайджан. Під час пояснень на екрані з’явилася мапа, на якій територія України була зображена без Криму, анексованого Росією.

«Перекроюючи міжнародні кордони у вчорашньому ефірі, ви не лише діяли проти міжнародного права, а й підтримали російську пропаганду, воєнні злочини та злочин агресії проти України», – написав речник відомства.

Українська асоціація футболу також направила лист на адресу генерального секретаря ФІФА Матіаса Графстрема та генерального секретаря УЄФА Теодора Теодорідіса щодо неприпустимості таких зображень територій України.

Останні новини про: Крим

У Севастополі вибухнула автівка з російським військовим: окупаційна влада припускає диверсію
У Криму обвалився міст над залізницею: ймовірною причиною називають перевантажену фуру
Україна не може втрачати десятки тисяч людей задля повернення Криму силою, — Зеленський
Реклама

Читайте також:

новини

Навіть 6 великих автобусів у Варварівку буде позитивом, — директор «Миколаївпастрансу» про новий маршрут

Аліна Квітко
новини

Топ-5 найдорожчих будинків, що продають у Миколаєві

Володимир Коваль
новини

Для запуску додаткових автобусів у Варварівку бракує водіїв, навчання яких триватиме до січня 2025 року, — віцемер Андрієнко

Аліна Квітко
новини

У справі про вбивство в Миколаєві слідча на допиті визнала, що не проводила весь огляд особисто

Аліса Мелік-Адамян
новини

Пункти видачі води у Миколаєві хочуть перевести на автономне живлення: поки без світла працює половина

Олена Козубовська

Останні новини про: Крим

Україна не може втрачати десятки тисяч людей задля повернення Криму силою, — Зеленський
У Криму обвалився міст над залізницею: ймовірною причиною називають перевантажену фуру
У Севастополі вибухнула автівка з російським військовим: окупаційна влада припускає диверсію

В мерії пояснили, чому потрібно виділити ₴4,5 млн на Генплан Миколаєва, над яким працювали партнери

Навіть 6 великих автобусів у Варварівку буде позитивом, — директор «Миколаївпастрансу» про новий маршрут

2 години тому

У Грузії оголосили переможця президентських виборів, легітимність яких оскаржують

Головне сьогодні