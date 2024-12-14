ФІФА показала карту України без Криму: МЗС вимагає вибачень

Під час жеребкування Чемпіонату світу з футболу 2026 року, що відбулося 13 грудня, ФІФА показала карту України без тимчасово окупованого Криму. Цей інцидент викликав обурення в Міністерстві закордонних справ України, там вимагають вибачень.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

Ситуація трапилася, коли організатори пояснювали принцип розведення збірних у різні групи, зокрема Україну та Білорусь, Косово й Сербію, Вірменію та Азербайджан. Під час пояснень на екрані з’явилася мапа, на якій територія України була зображена без Криму, анексованого Росією.

«Перекроюючи міжнародні кордони у вчорашньому ефірі, ви не лише діяли проти міжнародного права, а й підтримали російську пропаганду, воєнні злочини та злочин агресії проти України», – написав речник відомства.

Are you OK, @FIFAcom?



By redrawing international borders in yesterday’s broadcast, you not only acted against international law, but also supported Russian propaganda, war crimes, and the crime of aggression against Ukraine.



We fixed the map for you and expect a public apology. pic.twitter.com/UAr7voKqGi — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) December 14, 2024

Українська асоціація футболу також направила лист на адресу генерального секретаря ФІФА Матіаса Графстрема та генерального секретаря УЄФА Теодора Теодорідіса щодо неприпустимості таких зображень територій України.